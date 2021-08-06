美國再次高調針對武漢病毒實驗室　中國醖釀反制最新一擊

到8月上旬，有關「新冠溯源」的問題還在中美之間引發激烈對峙。5日，美國有線電視新聞網（CNN）稱美情報部門已從中國以某種方式獲取了一個「一個含有大量基因數據的資料庫」，其中或含有武漢實驗室相關情報云云。



看來，華盛頓對於武漢的青眼有加並不會因為特朗普（Donald Trump）的下野而暫告一段落，拜登（Joe Biden）當局在這個問題上還會繼續糾纏。但來自北京的回應似乎更為直接一些，比起捲入自證無罪的死循環，中方正設法要把「溯源」的對象轉向西方，並醖釀反擊的最新一擊。

也就在8月4日，「中國—世界衛生組織（WHO）新冠病毒溯源聯合研究專家組」中方組長梁萬年已在接受媒體書面採訪時指出，中方已經明確建議，新冠病毒溯源的下一步工作應對準2019年武漢疫情暴發之前，就在動物、環境和人類樣本中發現病毒的國家，即可能比武漢更早存在新冠肺炎病例的國家。梁萬年還強調，中國「完全有能力進行自己的溯源研究」。

在分析人士看來，北京的這種表態已經成了一種對美國新一輪「溯源」攻擊的直接反擊。自7月28日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致電世界衛生組織，華盛頓要求對「中國等地進行更多溯源調查」的呼聲就極為強烈。從某種意義上來說，CNN在8月4日的報道也是美方最新一輪行動的預熱。

目前，根據多國醫療訊息顯示，新冠曾早在除中國外的六國有過傳播跡象：

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不必實證的政治戲

當然，CNN的報道終究只是渲染氣氛，報道終究拿不出所謂「實驗室泄露」的證據，其「假設」因此也是無法成立的。但美國朝野乃至拜登當局側近仍然因為政治需要堅持這一點。而這種相對模糊、容易提升收視率的議題，又是媒體所熱衷的。

不過，就美方目前的行為來看，其新一輪借情報「溯源」放出的煙霧彈終究可信度有限。

首先，美方雖坐擁大量竊取來的訊息，但似乎不能夠找到任何結論，更不能夠找到實驗室泄漏的證據；其次，美方採取了先射擊後畫圈式的論證，其定論在前，但卻沒有足夠證據證實假設，又因政治需要不敢隨意證偽；再次，由於美方情報只是單方面訊息，最終只能流於傳聞而無法證實，這使得美方此番行動已經成為一種政府、媒體一同參與的政治抹黑行動，進而讓不假思索的普通民眾相信。

而對北京來說，考慮到美方當前這種「溯源」已經是一而再並試圖再而三的行動，這對於已經有備而來的北京就顯得意義有限。環顧中國國務院新聞辦7月22日有關新冠溯源問題的新聞發布會，外界應該能看出中方對於西方尤其是美國動輒要求調查中國的態度已有所不快。

事實上，相對於充滿政治意味的溯源，當前的新冠疫情已經日趨複雜，到8月6日，南美的新變種已經登陸正在舉辦奧運會的日本。（美聯社）

也就在這場記者會上，梁萬年專門指出，從2019年11月開始一直到2020年1月，包括意大利、巴西、美國、伊朗、法國、西班牙等國先後在病人核酸檢測樣品、血檢樣品、血液樣品、廢水樣品中發現了新冠病毒陽性反應、抗體及遺傳物質等。中方雖一貫支持科學地開展病毒溯源。但是北京反對將溯源工作政治化。在中方明確了「武漢可能不是新冠病毒突破界面的第一現場」的大方向後，中方推動面向西方各國的「溯源」就具備了前提。此舉也將成為美方將新冠溯源政治化近一年後，來自北京的一輪直接回擊。

事實上，對動輒指責北京批評美國、歐洲日本等國，稱此舉為「戰狼外交」的歐美觀察家們而言，北京針對相關當事國採取直接打擊的行動已經越來越多了。中國外交部發言人趙立堅在2020年11月30日以漫畫作品諷刺澳洲在阿富汗的暴行，以及在2021年4月27日於社交網絡用戲仿的《神奈川衝浪裏》漫畫調侃日本傾倒核廢水的舉動，已分別令澳洲和日本的政府官員暴跳如雷。此後，中方指責加拿大虐殺原住民、支持阿根廷馬島（英國稱福克蘭群島）主權的行動也多少起到了點效果，而今，北京「新冠溯源」的新主張如能最終落實，它將是近幾個月來北京對歐美最具實質性的一擊。