歐洲多國山火持續　迪克西山火成美國加州歷來最大火災

歐洲多國山火仍持續，而美國加利福尼亞州（California）亦發生當地有史以來最大規模的迪克西（Dixie）山火。



希臘

山火3日開始從首都雅典（Athens）東部島嶼蔓延，持續5天至7日尚未受控。臨近的埃維亞島（Island of Evia）火勢猛烈，迫使約1,400人在6日晚倉促疏散。

全國7日錄得400多場山火。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）這天以噩夢般的夏季來形容這次山火。民防部門負責人哈達利亞斯（Nikos Hardalias）下午指，雅典附近的火勢已在一夜之間部分受控，除非風勢加大，否則料山火可在當天內受控。

歐洲山火：圖為8月7日，火舌濃煙直捲希臘北部半空的情形。（Reuters）

俄羅斯

北部西伯利亞（Siberia）大火持續數周，7日有十幾條村莊的居民需疏散。俄羅斯火情最嚴峻的地區是西伯利亞東北部的自治共和國薩哈（雅庫特）（Sakha-Yakutia），迄今還有93場山火，涉及範圍110萬公頃。

土耳其

南部沿岸地區過去10天遭大火肆虐，經歷幾十年來以來最糟糕的一次山火，8人喪生。農林部長貝基爾（Bekir Pakdemirli）7日推文稱，全國81個省份中，47省出現200多宗山火。當中5省內發生的13場大火仍未受控。

歐洲山火：圖為8月7日，消防員在土耳其救火。（AP）

西南部省份安塔利亞（Antalya）7日降雨。首府官員稱，當地火勢已受到控制。包括其中一個最受山火影響的地區馬納夫加特（Manavgat）在內，全省多地當天下起傾盆大雨。

美國加州至少8人失蹤

迪克西山火持續3周在加利福尼亞州北部蔓延，成為當地史上最大規模山火。迪克西本周在淘金古鎮格林維爾（Greenville）肆虐，威脅內華達山脈（Sierra Nevada）北部1.4萬多幢建築物，火勢範圍比整個紐約市還要大。普爾馬縣（Pulmas）警方7日下午稱，已接獲8宗失蹤報案，當中5宗來自格林維爾。