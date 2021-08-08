新冠肺炎｜美國研究：已接種流感疫苗者　染疫後重症機會減少

美國科學雜誌8月3日刊登邁阿密大學（University of Miami）米勒醫學院（Miller School of Medicine）的研究報告。報告稱，已接種流感疫苗的人士在感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，出現中風、敗血症、血栓、以及其他數種嚴重症狀的風險或能減低。



美國新冠肺炎疫情：圖為7月26日，美國密蘇里州一名男子感染新冠肺炎，他在醫院深切治療部接受治療，他的兒子在窗外向他揮手。（AP）

《科學公共圖書館·綜合》（PLoS One）3日刊登研究報告。研究團隊分析37,377名病人的醫療紀錄，病人分別來自美國、英國、德國、意大利、以色列、以及新加坡。團隊將這些病人分成兩組，首組病人在確診新冠肺炎的2週至6個月前，曾接種流感疫苗。第二組病人確診前沒接種流感疫苗。

結果顯示，第二組病人確診新冠肺炎後，出現敗血症的機會比首組病人高多達45%，中風的機會高多達58%，深層靜脈血栓（DVT）的機會高多達40%。第二組病人需進入深切治療部的機會高多達20%，需進入急症室的機會高多達58%。

團隊稱，已接種流感疫苗者，感染新冠肺炎後死亡的風險沒減少。