新冠疫苗｜「液體黃金」供不應求　走私活動及假貨會出現？

日本及菲律賓都有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗走私入境，姑勿論它們如何流入，這都讓人們看到這是疫苗面市初期的「副產品」。多國政府安排脆弱群體或醫護人員先接種，貨量都不充足，更何況是在普羅大眾？在人們易於取得疫苗之前，走私及假貨的情況會出現，歷史或又再重演。

流感疫苗曾與新冠疫苗一樣出現短缺，當時疫苗罪案亦有增加。《芝加哥論壇報》2020年12月7日指，美國2004年秋季流感疫苗短缺情況十分嚴重，同時有報道稱盜竊疫苗、走私以及有人抬高疫苗價格以謀取暴利的情況。

新冠疫苗：新冠肺炎疫苗在2020年底開始面市，距離普羅大眾能輕易取得疫苗路途遙遠。在疫苗供不應求的情況下，總有人願意出高價圖個安心，也造就疫苗黑市出現。圖為1月2日，英國牛津大學及藥廠阿斯利康合作研發的新冠疫苗運抵英格蘭一間醫院。（AP）

歷史或重演

該報提及，國際刑警組織（Interpol）警告，罪犯正策劃攔截新冠疫苗。組織稱，當需求高企結合有限供應時，一旦有新冠疫苗面世，它們對有組織的犯罪網絡來說會等同於「液體黃金」。

新冠疫苗現時遠不如流感疫苗那麼普及，心急買下黑市疫苗的消費者，可能連真的接種了什麼都不知道。美國入境和海關執法局（ICE）指，預料罪犯會嘗試向不虞有詐的人出售假冒疫苗。

即使消費者花了錢取得的不是偽造的疫苗，它們運送過程中的保溫與防污染水平都沒有保障，對接種人士來說還是有莫大風險。

或許沒那麼差？

有專家認為，新冠疫苗與流感疫苗的分發流程不同，類似2004年的情況或許不會發生在新冠疫苗之上。

《芝加哥論壇報》引述美國埃默里大學（Emory University）專家、免疫接種計劃前主任奧倫斯坦（Walter Orenstein）稱稱在政府的強大控制下，發生疫苗欺詐的可能性非常小，但若在某些時候，新冠疫苗分完全是私營市場運作，就有可能發生。

以美國為例，分發疫苗的工作通常由私人企業負責。美國聯邦衛生官員指示生產商生產，健康診所、醫院及內科醫生再自行向生產商下訂單。但在新冠疫苗方面，華府是國內唯一向疫苗生產商下訂單的客戶，政府會向各州及地方衛生部門分發疫苗。

在沒有太多單位有權預訂的情況下，疫苗莫名流出市面的機會，理論上也會減低。

新冠疫苗被盜的機會，也相較流感疫苗為低。西北大學物流專家馬赫馬薩尼（Hani Mahmassani）稱新冠疫苗的位置可透過全球定位系統（GPS）追蹤，不法之從能盜竊的機會很有限，除非罪犯準備食「大茶飯」（可解作做大事、大買賣或犯罪勾當）。