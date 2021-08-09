金正恩促軍隊前往朝鮮暴雨災區救援

朝鮮官方媒體8月8日稱，在外界對朝鮮經濟危機和糧食短缺感到擔憂之際，朝鮮領導人金正恩呼籲調動軍隊，在最近遭受暴雨襲擊的地區開展救援工作。



據朝中社8月8日報道，朝鮮勞動黨中央軍事委員會在東部咸鏡南道召開了會議，討論暴雨造成的損失和恢復工作。金正恩沒有出席會議，但黨內官員傳達了他的訊息，即軍隊應該啟動救援行動，並在該地區提供必要的供應。「金正恩呼籲動員官員……以嫺熟和不屈不撓的方式，開展復甦行動。」

報道還指出，軍事委員會討論了緊急措施，以重建災區，穩定人民生活，預防新冠肺炎和儘量減少作物傷害。

7月，朝鮮半島迎來了季風季節，南方部分地區下起了暴雨。朝鮮國家電視台報道，本周咸鏡北道的房屋被淹，橋樑和鐵路被毀，大約1,170座房屋被毀，5,000人被疏散。

路透社8月8日報道，此次會議召開之際，外界對朝鮮與世隔絕的經濟出現危機感到擔憂。

金正恩6月時曾表示，朝鮮面臨「緊張」的糧食形勢，原因來自疫情大流行和2020年的颱風。朝鮮雖然沒有確診任何新冠肺炎病例，但將疫情視為事關國家存亡的問題，關閉了邊境，停止了貿易，並實施了嚴格的預防措施。

韓國議員上周說，朝鮮需要大約100萬噸大米，而軍隊和緊急儲備已經耗盡。另外，韓國央行表示，朝鮮經濟在2020年遭遇23年來最大收縮。