東京奧運未能挽回聲望　支持率創新低　菅義偉：已盡主辦國責任

日本8月9日公布的一項民意調查顯示，首相菅義偉的支持率跌穿30%，是他上任以來最低水平，反映東京奧運未能挽回民眾對菅義偉的支持度。不過他表示，日本已經履行奧運主辦國的責任，並向民眾表達感謝。



《朝日新聞》最新公布在剛過去的周末進行的民意調查，菅義偉的支持率下挫至28%，為他2020年9月出任首相以來新低。60%受訪者表示不希望菅義偉繼續擔任首相。

民意調查又顯示，56%人表示舉辦東京奧運會好事，32%人則認為這是壞主意。

分析認為，日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃進展緩慢，加上Delta變種病毒快速傳播令當地病例急增，為東京奧運蒙上陰影，影響了菅義偉的支持度，甚或會對自民黨在2021年稍後舉行的下議院選舉帶來影響。

圖為月6月17日，日本首相菅義偉在東京首相官邸出席記者會。（Getty）

菅義偉透過首相官邸Twitter發表錄影講話，表示今屆東京奧運受到疫情而延期一年舉行，再加上各種限制下，日本總算完成主辦國的責任，並交由巴黎接力在2024年舉行。因此他感謝日本民眾的理解和協助。

他又稱，因為各國選手的活躍表現，令這屆奧運非常精彩，無論是取得佳績還是只差一步而飲恨的選手，他都想向所有選手鼓掌。

另外對於外國認為日本的防疫措施過於嚴苛，菅義偉指出，有意見認為「只有日本才可做到」，他同時亦向大會、醫護及義務工作人員表示衷心感謝。