東京奧運閉幕　法國巴黎接棒以創意舉辦2024年奧運︱國際晨報

日本東京奧運會2021年8月8日閉幕，法國巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）接過奧運五環旗，接棒主辦2024年奧運。



巴黎2021年8月8日在埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）下舉辦慶祝接辦奧運的派對。巴黎原本計劃同日在埃菲爾鐵塔掛起一面史上最巨型的旗幟，但最終因天氣不好而未能成事。巴黎奧運主辦方在Twitter發布埃菲爾鐵塔掛起巨型旗幟的設計圖片。

巴黎奧運：圖為2021年8月8日，巴黎奧運主辦方在Twitter發布埃菲爾鐵塔掛起巨型旗幟的設計圖片。（Paris 2024 Twitter帳號）