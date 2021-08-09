東京奧運閉幕　法國巴黎接棒以創意舉辦2024年奧運︱國際晨報

日本東京奧運會2021年8月8日閉幕，法國巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）接過奧運五環旗，接棒主辦2024年奧運。
巴黎2021年8月8日在埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）下舉辦慶祝接辦奧運的派對。巴黎原本計劃同日在埃菲爾鐵塔掛起一面史上最巨型的旗幟，但最終因天氣不好而未能成事。巴黎奧運主辦方在Twitter發布埃菲爾鐵塔掛起巨型旗幟的設計圖片。
法國為提升國家形象，計劃以充滿創意的方式主辦奧運，包括不在體育場館中舉辦開幕禮，而是在塞納河（Seine River）上以露天形式舉辦，令更多民眾能在岸邊欣賞開幕禮。
國際奧委會（IOC）將空手道、滑板、競技攀岩、衝浪，以及棒球/壘球5個體育項目列入東京奧運賽事。巴黎奧運會保留滑板、競技攀岩和衝浪，並新增霹靂舞（Breaking）賽事。巴黎奧組委解釋，新增霹靂舞賽事主要是為了吸引年輕人，並確保奧運「更城市」和「更藝術」。
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IOC於2021年8月7日高度評價東京奧運會應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的對策，認為奧運成功舉辦。
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