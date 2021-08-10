中國智庫發布美國抗疫報告　諷刺美國八個全球第一當之無愧

美國抗疫排名全球第一？彭博社日前發布引發極大爭議性的全球抗疫排名。中國三家智庫發布美國抗疫報告，對彭博社進行駁斥，諷刺稱美國坐擁八個「全球第一」當之無愧。



8月9日，中國人民大學重陽金融研究院、太和智庫、海圖國智研究院等三家智庫在北京發布題為《「美國第一」？！美國抗疫真相》的研究報告，並舉行研討會。這是全球首份揭露美國抗疫真相的智庫報告。

該報告全文約2.3萬字，包括「為黨爭不為生命」、「反科學反常識」、「制度失靈使疫情難控」、「疫情加劇社會撕裂」、「肆意破壞全球抗疫」等五章，共分為20個部分，對彭博社日前發布「美國抗疫全球第一」的排名進行了批駁。

報告得出結論，認為「美國是當之無愧的全球第一抗疫失敗國、全球第一政治卸膊國、全球第一疫情擴散國、全球第一政治撕裂國、全球第一貨幣濫發國、全球第一疫期動盪國、全球第一虛假訊息國、全球第一溯源恐怖主義國」。

《報告》認為美國疫情正進入第四波的上升期。

據美聯社8月7日報道，由於Delta變異病毒株在美國的快速傳播，美國近幾日平均單日新增新冠肺炎（COVID-19）確診病例總數超過10萬。

評論稱，這是又一個令人沮喪的跡象，提醒人們疫情在全美傳播的速度有多快。

2021年2月20日，在美國羅德島州，人們在排隊接種新冠疫苗。（AP）

報告認為，美國政府在疫情防控、政策措施、溯源調查等多方面反科學反常識，是美國成為「抗疫失敗國」的直接原因。

報告對美國在疫情中的角色提出多項質疑：

美國在2019年下半年爆發的所謂不明原因的「呼吸系統疾病」或「白肺病」是否就是新冠肺炎？

德特里克堡（Fort Detrick）以及美國其他生物實驗室究竟在開展何種研究？是否與冠狀病毒相關？安全措施實施情況如何？與全球新冠疫情起源是否有關聯？

彭博社公布的6月份全球抗疫排名，美國高居榜首，中國則位列第八位。

彭博社7月28日公布的7月份全球抗疫排名中，在6月登上榜首的美國跌至第五名，挪威躍升至第一名，中國相比6月排行榜下降一個名次，排名第九位。

7月份排名前十位的國家依次是：挪威、瑞士、新西蘭、法國、美國、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、中國、比利時。

中國外交部發言人趙立堅在7月30日的例行記者會上對該排名嘲諷稱，對該排名「付之一笑，茶餘飯後聊聊就行了」。