東京奧運｜烏干達失蹤選手：去名古屋　因那裏有豐田汽車

據日媒報道稱，烏干達失蹤選手塞基托萊科（Julius Ssekitoleko）接受日本《朝日新聞》採訪時稱，對日本所做的一切表示抱歉，出發去名古屋是因為認為那裏有豐田汽車，就有工作機會。



《朝日新聞》8月9日的報道稱，8月8日，烏干達失蹤選手塞基託萊科受訪。他稱對自己在日本所做的一切感到抱歉， 日本政府和日本人民對他一直很好，他非常感謝他們。

塞基託萊科於6月19日作為烏干達隊的成員抵達日本，但後來被從隊伍中剔除，原定7月20日晚返國。 然而在7月16日，他突然從他所住的酒店失蹤。 他在房內留書：「我不會回到烏干達，因為烏干達的生活很困難。我想在日本工作」。 他隨後轉移到名古屋市和岐阜縣，7月20日在三重縣被發現，被警方拘留。

在採訪中，對於為什麼他一來就前往名古屋市，他表示聽說那裏有豐田汽車的公司，認為那裏可能有工作機會。 但是，當他乘坐火車到達城市時，他已經花掉大部分現金，只剩下酒店裏的香蕉，甜甜圈和水。

2021年7月15日，烏干達選手塞基託萊科在社交網絡上發布照片。（Instagram@juliusssekitoleko）

他還表示，當他在JR名古屋站附近徘徊，無處可去時向1名非洲男子搭話，只表示了沒有地方可去，是否有地方可讓他睡覺或工作，並無告訴這名非洲男子自己是身為代表國家運動員的身份來到日本。

據他表示，這位非洲男子邀請他去他家，過了一夜之後，他被送到一個巴基斯坦人那裏，並表示巴基斯坦人會提供他工作。

因為他未持有護照，所以工作機會被拒絕了。 由於無處可去，他在一輛車內過夜，他認為這輛車屬於那名巴基斯坦人，但最後被警察發現並被拘留。