白羅斯總統否認是獨裁者　指尋求庇護女跑手受外國勢力操控

白羅斯總統盧卡申科早前在長達8小時的新聞發布會上，否認在長達數月的抗議浪潮中對異見人士進行大規模鎮壓，同時強調自己並非獨裁者，重申自己去年8月9日是公正地贏得總統選舉，把國家從暴力動亂中拯救出來。當談及流亡女運動員齊馬諾斯卡雅(Krystsina Tsimanouskaya)時，他質疑對方受到外國勢力操縱。

昨日是白羅斯2020年總統選舉一周年，英國及加拿大宣布對白羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)政權實施新制裁措施。美國總統拜登亦有意跟隨英加兩國行動，回應盧卡申科持續打擊白羅斯民主及人權的行動。



盧卡申科在新聞發布會上猛烈抨擊西方記者，他斷言去年總統選舉是在「完全透明」的情況下進行。盧卡申科譴責他的對手是外國走狗，並指責美國及其盟友密謀推翻他的政府。

據外媒報道，其中規模最大的抗議活動牽涉20萬人。白羅斯當局採取鎮壓行動，逮捕 35,000多人，主要反對派人士已被監禁或被迫離開該國。但盧卡申科否認有任何鎮壓行動，自稱「永遠不會越過那條線」。

白羅斯對異見人士施加的壓力引起國際憤怒，美國和歐盟對白羅斯實施針對高級政府官員和該國經濟關鍵部門的制裁。盧卡申科回應指白羅斯不會試圖阻止非法移民流入鄰近的歐盟國家，還威脅指如果制裁繼續，他將停止與美國合作打擊走私放射性材料。

另外，在東京奧運會上，白羅斯短跑運動員齊馬諾斯卡雅在公開批評她的團隊管理後，被強迫返回白羅斯，她拒絕登機並在波蘭尋求庇護。盧卡申科指責她是「外國走狗」，並說「如果她沒有被操縱，她自己就不會這樣做」。