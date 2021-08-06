立陶宛遣返移民　白羅斯總統盧卡申科下令關閉邊境

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）8月5日指示安全部隊關閉國家邊境，加強邊境保衛工作，謹防非法移民。歐盟表示，歐盟委員會4日傳召白羅斯代表，抗議明斯克利用移民報復歐盟制裁。



白俄羅斯通訊社8月5日報道，盧卡申科5日出席有關邊境局勢的會議時表示，自此無論是從南邊還是西邊，鄰國一步也不應該踏上白羅斯的領土。他補充表示，安保部門應該加強邊境保衛工作，同時呼籲鄰國不要驅逐非法移民靠近邊境。

他還表示，白羅斯和立陶宛邊境的檢查站已經集結了大量的非法移民，對白羅斯造成一定威脅。他形容，如果立陶宛還將一些非法移民趕到白羅斯的領土，那無異於納粹分子。

美聯社報道，立陶宛政府8月3日要求立陶宛邊防部隊嚴查從白羅斯入境的非法移民，有必要時可動用武器阻止他們闖入。立陶宛內政部聲稱，手持證據顯示白羅斯邊防軍的車輛護送大量非法移民去往立陶宛邊境。

立陶宛內政部表示，2021年有4,000多名移民途徑白羅斯進入立陶宛，大部分移民來自伊拉克。人口少於300萬的立陶宛表示無法接納大量移民，7月初開始於邊境地區架設鐵絲網，防止移民進入。