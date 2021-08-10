塔利班攻勢猛烈　3天內攻陷阿富汗6省會　親政府民兵不戰而降

阿富汗塔利班繼續攻勢，過去3天已迅速攻下6個省會。薩曼甘省（Samangan）首府艾巴克市（Aybak）在幾乎沒有抵抗的情況下被攻佔。另一個北部省份薩爾普勒（Sar-e Pol），同名的首府在8月9日的亦落入塔利班手中。



塔利班在網上發布武裝份子站在艾巴克主要行政大樓前，和郊區道路上的視頻。艾巴克是通往阿富汗北部物資的關鍵路線，攻佔艾巴克意味北部地區的親政府力量的物資道路被切斷。

薩爾普爾省議會表示，幾名民兵指揮官不戰而降，政府軍已全面撤離。另在昆都士省同名首府同在近日落入塔利班手中。

留為7月10日，阿富汗赫拉特省，手持榴彈砲等武裝的親政府民兵。（Reuters）

昆都士被攻陷對塔利班來說是重大收穫。昆都士是阿富汗最大的城市之一，人口超過34萬，長久以來西方部隊抵禦塔利班的關鍵地區。

隨著美國和北約部隊逐步從阿富汗撤軍，塔利班在全國範圍的攻勢愈來愈猛烈，阿富汗安全部隊與政府軍在美國的協助下發動空襲還擊。戰鬥亦造成平民傷亡，聯合國兒童基金會表示，在過去3天，各省最少有27名兒童被殺，大部分集中在坎大哈。