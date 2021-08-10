美國民主黨提3.5萬億美元新預算框架　涉環保及社會開支

美國會參議院料將通過1萬億美元跨黨派基建方案之際，參議院民主黨人8月9日提出一個跨越10年、總值3.5萬億美元（約27.3萬億港元）的預算案框架，用於醫療、兒童及長者照護、教育以及應對氣候變化。



這是民主黨進一步展示他們大幅改革美國教育及醫療系統的野心。該黨議員稱，這是1930年代以來「最重要」的社會支出計劃。此舉也是尋求做到自1960年代「大社會」（Great Society）時代以來，美國社會安全網最重大的一次擴張。

共和黨已表明不支持。

拜登：圖為8月7日，美國總統拜登從特拉華州的教堂步出。（AP）

這個3.5萬億美元的反貧窮及氣候計劃，內容包括提供全民免費的學前班（pre-kindergarten）以及2年免費的全區學院教育，此外聯邦醫療保險（Medicare）保障範圍擴至聽力、牙科及眼科保健。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）9日向參院民主黨人發信，並公布新預算框架稱，華府為應付相關開支，會尋求對企業及高收入家庭加稅。

框架亦包括為某些移民提供取得永久居民身份的途徑，以及降低處方藥的價格。它也提倡推出聯邦有薪假福利制度、一系列能源稅稅務優惠，以及推動美國2030前80%所得電力都是來自潔淨能源。

參議院或在美國時間10日早上對基建方案進行最終表決，完成後，民主黨會立即就3.5萬億美元反貧窮及氣候預算框架進行辯論，並表決啟動辯論的程序。