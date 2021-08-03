拜登基建計劃終敲定 中國期待怎樣的美國？

從白宮初始提出的2.6萬億美元要價，到參院兩黨最終決定的5,500億美元撥款，雖然拜登雄心勃勃的基礎建設法案規模有明顯縮水，但仍不辜負「一代人只有一次的投資」名號，將給美國陳舊的道路、橋樑、鐵路等注入亟需的資金。儘管拜登在推廣該法案時多次「劍指中國」以爭取兩黨共識，但事實上，美國取得這等立法成就，正是中國所期待的。
軟基建全砍 硬基建大致無傷
先來看拜登基建計劃最终方案。雖然表面上看上去金額大縮水将使效果大减，但稍微分析就可發現，主要是「人力投資」等軟基建項目全軍覆沒，例如投資研發和製造業應用領域、社區照看服務、勞動力培訓、學校和住房改造等。另外，清潔能源稅收減免和電動車項目這類不符合共和黨理念的政策，也落得前者被完全剔除、後者大規模縮水的命運。
不過除此之外，其餘實實在在的「硬基建」項目都得到保留，金額也只是略為削減一二，個別項目還撥款增加。其中最大頭的支出為翻修道路和橋樑（1100億美元）、其次為更新電網（730億美元）、鐵路升級（660億）、寬帶升級（650億）、改進飲用水基礎設施（550億）等等，而這都是美國各地所急需的資金。
缺少人力投資從長期看固然不利於美國競爭力，但是拜登在切實基礎項目上的願望清單大致得到滿足，已是了不起的成就。雖然該投資規模最終趕不上羅斯福新政（換算至今日花費8561億美元），但也是奧巴馬2009年的《美國復甦與再投資法案》（ARRA）中用於基礎建設的四倍左右，這在提振美國經濟、促進就業、提升民眾生活水平和幸福感方面，都能帶來顯著效果。
即使最終效果可能達不到拜登4月承諾的「10年創造1900萬個崗位」、評級公司穆迪預測的「使2024年GDP增速提高1.6個百分點」，但無疑也將是成績斐然的。
難得再現兩黨合作
同樣也不容忽視的是，該方案屬於兩黨合作成就，還在7月28日的程序性投票中得到了包括共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）等17名共和黨參議員的支持。
這是繼兩黨在4月支持撥款1000億美元與中國競爭的「2021戰略競爭法案」後，美國國會山再次顯現出兩黨協作精神，奧巴馬和特朗普時期兩黨惡鬥、法案難行的惡劣氛圍得以緩解。這也讓外界看到美國民主機構正在恢復其效率和責任心，將國家前途置於黨爭之上。
民主黨領導人顯然對此深有感慨。參院領袖舒默（Chuck Schumer）8月1日在宣布法案敲定最終版本後，就宣稱「國會已經有幾十年沒有通過如此重大的單獨投資項目了……眼下在參議院通過重大法案不容易啊，尤其是兩黨法案。」拜登也表示該法案是美國民主尚能發揮作用的標誌，「這向全世界說明我們能夠運轉，且能完成重大的事情。」
從經濟繁榮到社會政治穩定
而這，正是中國所期望看到的美國。一個拋棄了自由放任主義的美國，更主動承擔起政府道義責任、加大公共投資、提高民眾生活水平等等。雖然該國已無可能重回小羅斯福和肯尼迪時期的那種「大政府黃金時代」，彼時執政者深謀遠慮、工會強大、企業有強烈社會責任感，而如今美國企業瘋狂追逐短期利益、全國過度金融化的趨勢已難以逆轉，不過至少摒棄新自由主義教條、向「大政府」回歸的努力是值得讚賞的。
同時，這等巨額投資計劃不但能提振經濟，也能通過創造大量崗位，吸收那些因執政者忽視而在全球化浪潮下失業的藍領工人，重新予其體面的薪水、尊嚴與自信，降低其從中產階級跌落至底層的憤怒與被剝奪感。這也可間接壓縮特朗普等民粹主義政客的市場，乃至有望維護社會穩定，進而達成政治穩定，提高美國在理性政客間傳承而非在極端政客手中激烈搖擺的概率。而這就能維持美國在全球的領導力和提供公共物品的角色，減少美國將內部矛盾轉移至國際政治（中國往往是頭號靶子）的程度，這都是中國所樂見的。
當然，美國基建計劃是否能促成社會穩定和政治穩定還是未知數，該國高度撕裂的現狀依然難解，拜登政府以「中國牌」促成兩黨共識這種「仇恨政治」仍有巨大隱患。但無論如何，一個兩黨願意攜手為繁榮穩定而努力的美國，一個不再迷信小政府主義的美國，也是中國所期望看到的美國。