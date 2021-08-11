謝倫伯格死刑｜歐盟望寬大處理　中國拒絕

在中國電訊公司華為首席財務官孟晚舟引渡案最後階段庭審開始後，中國遼寧省高級人民法院8月10日宣判加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）維持死刑判決。歐盟方面對此進行回應。



中國駐歐盟使團網站8月10日消息顯示，歐盟對外行動署（European External Action Service）發言人8月10日發表聲明，對中國地方法院確認對加拿大公民謝倫伯格一案的死刑判決表示關切，呼籲對謝倫伯格寬大處理。歐盟稱在任何情況下都反對死刑，呼籲中國暫停執行死刑。中方對此有何回應？

中國駐歐盟使團發言人稱，毒品犯罪是世界公認的嚴重罪行，社會危害極大，各國都予以嚴厲打擊。中國法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用。對危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。

謝倫伯格一審重審時被判死刑。（大連中院）

中國駐歐盟使團發言人反問，不知歐方在為毒販鳴冤叫屈時，是否考慮過被毒品殘害的無數個體的人權和家庭的幸福？

中國駐歐盟使團發言人還警告，歐方聲明肆意干涉中國內政和司法主權，中方對此表示堅決反對，也絕不接受。我們敦促歐方切實尊重法治精神和中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

8月10日，謝倫伯格案件宣判後，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）表示譴責呼籲寬大處理，加拿大仍然對中國任意使用死刑的情況深表關切。同時提到中國宣佈謝倫伯格案件結果時，加拿大正在審理孟晚舟的案件，這「不是巧合」。

加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）也發表聲明，指責中國做出的判決「非人道」，對中國維持謝倫伯格死刑判決的決定進行「強烈譴責」。「加方將繼續與中國當局交涉，為謝倫伯格先生提供寬大處理。無論任何案件，我們都反對死刑」。