加拿大男販毒判死｜謝倫伯格不服上訴　遼寧法院二審駁回維持原判

加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）於中國販毒被判死刑案件，遼寧省高級人民法院今日（10日）二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。



據《刑法》第347條規定，走私、販賣、運輸、製造毒品都會予以刑事處罰。若走私、販賣、運輸、製造鴉片1000克以上，海洛英或甲基安非他命50克以上，或其他毒品數量大；是走私、販賣、運輸、製造毒品集團的首要分子；武裝掩護走私、販賣、運輸、製造毒品；以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節嚴重；參與有組織的國際販毒活動，將面臨判囚15年、終身監禁或死刑。

謝倫伯格涉嫌在2014年於中國境內走私近222公斤俗稱「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine）。2016年3月，大連市中級人民法院開庭審理案件，一審判決裁定謝倫伯格犯走私毒品罪成，判囚15年，並處沒收個人財產15萬元（人民幣，下同），驅逐出境，謝倫伯格當時提出上訴。

2018年12月29日，遼寧省高級人民法院開庭審理，認為從輕處罰明顯不當，建議發回重新審判。案件於2019年1月在大連市中級人民法院重審，改判謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。謝倫伯格再次提出上訴，遼寧省高級人民法院於2019年5月9日就其上訴舉行二審，擇日宣判。

遼寧省高級人民法院認定，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私近222公斤「冰毒」，其行為已構成走私毒品罪，依法以走私毒品罪判處死刑，並處沒收個人全部財產。謝倫伯格上訴後，法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出維持原判的判決。

二審審理期間，法院依法保障上訴人謝倫伯格的辯護、使用本國語言參與訴訟等各項權利，聽取辯護人的辯護意見，並為其聘請兩名翻譯。加拿大駐華大使館官員、人大代表、政協委員、社會群眾等旁聽宣判。