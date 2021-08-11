謝倫伯格死刑｜加拿大指責判決　中國使館：勿自取其辱

中國遼寧省高院8月10日對加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案進行二審宣判，決定維持死刑判決。對此，加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）表示譴責並呼籲寬大處理。中國駐加拿大使館也回應。



與此同時，中國電訊公司華為首席財務官孟晚舟的引渡案來到最後階段庭審，她被引渡至美國的機會率仍高。

2019年1月14日，遼寧省大連市中級人民法院刑事審判謝倫伯格犯走私毒品罪一案。央視影片截圖）

8月10日，加拿大外交部長加爾諾發表聲明，稱中國依法所做出的判決「非人道」，並對中國維持對謝倫伯格死刑判決的決定進行所謂「強烈譴責」。

中使館於同日也發聲明回應稱，加方此舉嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精神。中方對此予以強烈譴責。

聲明指，加方聲明於法不容。《中華人民共和國刑法》第三百四十七條明確規定，走私、販賣、運輸、製造海洛英或者甲基苯丙胺50克以上處15年有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

遼寧省高等法院經依法公開開庭審理，認為謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，走私毒品數量特別巨大，謝倫伯格是主犯，其行為構成走私毒品罪。

原判認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法駁回上訴，維持原判。中方法院嚴格依法辦案，加方有什麼資格對中方相關法院依法辦案說三道四?

此外，加方聲明於理不合。法律面前人人平等才是真正的法治精神。中國是一個友好的國家，也是一個法治國家。無論誰違反了中國的法律都必須依法受到嚴懲，不允許任何人有超越法律的特權。國籍絕不是違法的囂張資本。加拿大口口聲聲標榜自己是法治國家，鼓吹所謂「司法獨立」，一些政客和媒體卻多次攻擊中方的司法體制，現在又對中方依法審理涉加公民案件妄加評論，這是極其荒唐的，也是極其虛偽的。

聲明還指出，加方聲明於情不通。毒品犯罪是世界公認的嚴重犯罪，社會危害極大，對廣大民眾，特別是青少年身心、健康、生活、家庭均造成難以估量的損害。當前，國際毒品犯罪形勢嚴峻，無論是國際社會還是中國民眾，普遍要求對毒品犯罪依法嚴懲。

加拿大也是毒品走私的受害國。加方統計數據顯示，2016年1月至2020年6月，有超過1.7萬人死於鴉片類毒品。加方為在華販毒加籍人員尋求「法外開恩」、「寬大處理」，那麼社會正義如何伸張，那些遭受毒品侵害的中國民眾及其家庭的正當權益如何維護?

聲明最後強調，中方絕不會允許任何國家的毒販來戕害、茶毒中國人民。法律不是兒戲。中方要求加方切實尊重中國司法主權，謹言慎行，停止發表任何不負責任的言論，以免自取其辱。