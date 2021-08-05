《入境條例》修訂8月生效後　加拿大更新對香港旅遊警示

香港《2021年入境（修訂）條例》在8月1日生效後，加拿大8月3日更新對香港的旅遊警示，指根據有關修訂，香港政府可能會阻止特定個人離境。

香港保安局過去則曾否認有關說法，指修訂不會影響香港居民出入境自由。



加拿大政府8月3日更新對香港旅遊警示，內容提到香港《2021年入境（修訂）條例》在8月1日生效，香港政府可能會阻止特定個人離境，又指在欠缺對法律的釐清下，這些新權力可能涉及對個人、其家庭或僱主、刑事和民事事務的調查。

加拿大8月3日更新對香港的旅遊警示（網站截圖）

加拿大政府稱「在你嘗試離開香港前，你可能不會知道自己是遭限制行動的對象，可能難以從當地部門獲取有關行動限制的信息。若你因行動限制而無法離開香港，那麼諮詢律師並通知加拿大駐香港總領事館。」

加拿大政府部門又在Twitter發文，指在香港有關修訂下，包括外國人在內的個人，可能無法離境。

Canadians in #HongKong: the Immigration (Amendment) Ordinance 2021 came into force on August 1. Under this amendment, individuals, including foreigners, might be unable to leave the territory.



Full details here: https://t.co/XdMXOTyXFZ pic.twitter.com/BXqTa5lXwX — Travel.gc.ca (@TravelGoC) August 4, 2021

有關《入境條例》修訂內容包括賦權香港保安局局長可以制訂規例，推行「預先通報旅客資料」系統，又指保安局局長在修例後可賦權予入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人，引起社會關注。

香港保安局之後表示，「預先通報旅客資料」系統會在立法會審議並通過附屬法例，及批准撥款建立所需系統後才正式落實，不會在現階段生效。

保安局曾強調不影響出入境自由

保安局又曾發表聲明，指修訂目的是為了履行香港特別行政區在《國際民用航空公約》下的國際責任，有關系統的目的是要求來港、而非離港的航機提供乘客資料，並不會對香港居民出入境自由有任何影響。