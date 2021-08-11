新冠肺炎｜德國護士以生理鹽水取代疫苗進行接種　影響8,500多人

俄媒今日俄羅斯（Russia Today）在當地時間8月10日報道，德國北部位於下薩克森州（Lower Saxony）的一座小鎮紹爾騰斯（Schortens），有約8,500多人認為自己已經接種了新冠疫苗，但他們可能無法抵禦新冠病毒，因為據稱一名紅十字會護士給他們注射生理鹽水，而不是真正的疫苗。



紹爾騰斯所在的弗里斯蘭區（Friesland district）行政主管安布羅西（Sven Ambrosy）表示，「共有8,557人可部份或全部沒有得到疫苗保護」，地方當局現在正在試圖聯繫所有可能受影響的人，並未那些願意澄清自身狀況的人創建熱線。

今日俄羅斯指出，受影響的主要是70歲以上的老年人，他們在3月5日至4月20日期間，在紹爾騰斯的疫苗接種中心接種了「疫苗」，但實際上可能只被注射了生理鹽水。當地的警察局副局長比爾（Peter Beer）表示這起事件「有充分理由懷疑有危險」，因為這起事件可能並不是一個失誤操作，而被認為是一名婦女所為。

內文稱她自2021年初就一直在疫苗接種中工作，她在4月下旬向同事承認，他打破了裝有輝瑞（Pfizer）疫苗的安瓿瓶並試圖掩蓋損失，用生理食鹽水填充了六個注射器。為此，當時的地方當局對大約200人進行進行追蹤檢測，因這些人也在期間的某一天接受注射，且還不清楚哪些人被注射了生理食鹽水，當局也對事件展開調查，而該名婦女則遭到解僱。

德國北部小鎮紹爾騰斯4月份傳出，一名婦女因打破了疫苗，而注入食鹽水替代的事件，但最新的調查顯示這起事件可能不是一個簡單的失誤事件。（路透社）

受影響的人遠超出地方當局所預想，5月份沒有接受適當注射的確認人數從6人增加至22人，比爾也表示警方在6月份的訊問中，還獲得了一些指向其他案件的證據，在3月5日至4月20日的期間共有9,673人接受注射，但並非所有人都受到影響。

當地警方認為這起事件可能是出於政治動機，據調查，涉案婦女在4月21日之前，就在社交媒體上分享了批評疫苗，以及批評德國政府抗疫措施的貼文。比爾也證實，她還在各種聊天訊息中分享對於新冠疫情大流行的「激進的」訊息。她已被移交負責政治動機犯罪的特別警員進行調查。婦女對有關指控仍保持沉默。