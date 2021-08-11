斯帕弗在華判囚11年　加拿大外長譴責25國外交官聲援

中國法院8月11日對加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）案件做出裁決，斯帕弗被判有期徒刑11年，加拿大方面強烈譴責中國，25國外交官力挺加拿大。



加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）8月11日第一時間發表聲明回應說，中國對斯帕弗的定罪和判刑是完全不能接受和不公正的。

Please read my statement on China』s unacceptable and unjust conviction and sentencing of Michael Spavor: https://t.co/HkclGFeWCB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 11, 2021

杜魯多還批評判決缺乏法律程序上的透明度，審判也不符合國際法要求的最低標準。

杜魯多還強調，無論是斯帕弗還是康明凱（Michael Kovrig），加拿大第一要務仍是設法做到讓他們即時獲釋。他說加拿大政府會繼續全天候工作，以盡快將他們帶回家。

Statement by Minister of Foreign Affairs on the verdict of Michael Spavor: https://t.co/pVhNkSJwKo pic.twitter.com/Z5SY2vjR7w — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) August 11, 2021

加拿大外長加諾（Marc Garneau）也發表聲明說，加拿大以最強烈的措辭譴責中國對斯帕沃爾的定罪和判刑。這一決定是在缺乏公平和透明度的法律程序之後做出的。

加諾還指責中國對斯帕弗以及康明凱的拘留是任意的。這些關切得到了許多其他國家的響應，這些國家繼續對這些加拿大人表示支持。

據悉，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）8月11日在丹東看守所聽取了法院對斯帕弗的判刑。此外，來自25個國家的幾十名駐華外交人員當天前往加拿大駐北京大使館聲援加拿大，其中包括美國、日本、英國、德國、法國以及立陶宛的外交官。

中國遼寧省丹東市中級人民法院2021年8月11日在其官網上發表消息稱，當日對斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密案件進行公開宣判，認定他罪名成立，判處有期徒刑11年，並沒收財產5萬元人民幣，將其驅逐出境。

而就在一天前，遼寧省高級人民法院維持了對加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的死刑判決，這也遭到了加拿大方面的強烈反對。

目前，加拿大方面也在審理華為高管孟晚舟的引渡案，孟晚舟有可能被引渡到美國，加拿大方面近期將做出最後裁決。