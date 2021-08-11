阿富汗局勢｜塔利班再奪3個省會　衝突導致逾7萬個家庭流離失所

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）與政府軍在全國多地戰鬥，當地官員8月11日表示，再多3個省會落入塔利班手中。卡塔爾傳媒10日引述一名阿富汗政府官員稱，在過去2個月以來，已有7.7萬個家庭因戰爭而流離失所。



阿富汗局勢：圖為8月10日，阿富汗民眾為躲避戰爭而逃至首都喀布爾，他們在公園接受治療。（AP）

卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）10日報道，大批阿富汗民眾逃至首都喀布爾（Kabul），並在街上和公園露宿。他們大部份人來自朱茲詹省（Jawzjan）、薩爾普勒省（Sar-e Pul）、薩曼甘省（Samangan）、昆都士省（Kunduz）、以及塔哈爾省（Takhar）的省會。

阿富汗災難管理部長吳拉姆（Ghulam Bahauddin Jailani）10日在記者會上說，政府已錄得的數據顯示，有1.7萬個家庭逃至喀布爾，但他們擔心此數字已上升，目前或約有3萬個家庭、即約21萬人已逃到首都。

目前當地的局勢未有緩和迹象，美聯社11日引述阿富汗官員報道，東北部的巴達赫尚省（Badakhshan）、巴格蘭省（Baghlan）以及西部法拉省（Farah）省會已經被塔利班攻陷，意味全國34個省會之中，有9個由塔利班控制。