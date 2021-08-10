塔利班佔領行動勢如破竹　阿富汗結局幾近篤定

阿富汗塔利班攻勢迅速，在過去3天已迅速攻下6個省會，打破過去塔利班只會留在農村等的鄉鎮地區，遠離大城市的印象。政府軍在美軍空中火力支援下效果微弱，隨着美軍與北約將完全撤出，阿富汗的結局似乎已無法改變。



薩曼甘省（Samangan）首府艾巴克市（Aybak）在幾乎沒抵抗的情況下被攻佔；另一個北部省份薩爾普勒（Sar-e Pol），同名首府在8月9日落入塔利班手中；阿富汗最大城市之一，昆都士省（Kunduz）同名首府亦同告陷落。

政府軍在美軍空中火力支援下反擊，但空中支援在城市戰鬥中效果微弱，空中火力難以在充滿平民的地區精準打擊。令人更憂慮的是，這空中支援會在9月美軍撤出後中斷，美國表示未來留在阿富汗的空中支援只會針對恐怖分子。

圖為8月8日，昆都士省同名首府，正懸掛着塔利班的旗幟。（AP）

美國一份報告稱，阿富汗政府會在美軍撤退後半年內垮台。但在美軍撤出前多個省會已被攻佔，其中更有地方是不戰而降。親政府民兵組織在與塔利班對峙數天後，決定直接投降，政府軍亦全數撤出。

塔利班無停火意願

儘管這些沒有抵抗的戰事，未有擴大成大量傷亡某程度是好事，但也進一步增添塔利班的氣焰。美國希望他們的撤退能推進阿富汗和平進程，他們在杜拜多哈，與塔利班的代表——一些年長、表面溫和的長老會面。但長老們能否改變前線年輕戰士無人得知，他們亦似乎沒有停止進攻的意願，塔利班始終拒絕向政府軍停火。

所以未來會發生的景象，似乎已經確定不可避免。塔利班會逐一佔領其他地方，對政府軍形式包圍網，讓他們被困在首都喀布爾（Kabul）之內。塔利班深知首都無法輕取，他們會向阿富汗政府作出談判，迫使弱勢政府結束戰事。

圖為8月9日，昆都士省同名首府，塔利班士兵在街上聊天。（Reuters）

但所謂的首都也並非牢不可破，在過去的一週，塔利班已經證明了他們有能力向喀布爾出手，包括暗殺政府的發言人、當地官員甚至監獄檢察員。

拜登（Joe Biden）政府稱美國無了期陷入阿富汗的戰事，但決定撤出帶來的恐怕是數十年又一次輪迴。面對塔利班攻勢，西方國家似乎無法阻止。對於阿富汗人民來說，類似的歷史已經重演了很多次，他們總是從佔領中被解放後再被佔領的一方。