阿富汗首都或90日內落入塔利班手中　美國考慮進一步撤離使館人員

路透社8月11日引述一名美國國防部官員引述情報表示，塔利班或於30天內孤立阿富汗首都喀布爾，甚或可能於90天內失陷。不過這名官員說，這個情況不是必然出現的結果，阿富汗部隊可以加強防衛扭轉局面。



歐盟一名高級官員8月10日表示，塔利班已經控制了阿富汗65%的領土。

美國有線新聞網絡（CNN）8月10日報道，兩名知情人士透露，隨塔利班繼續於阿富汗取得進展，美國國務院官員正在積極討論進一步縮減美國駐喀布爾大使館的人員數量。

其中一名知情人士稱，塔利班攻勢取得的進展比許多美國官員預期的要快得多，形勢更加緊迫，美方內部加快了已經進行了一段時間的討論。兩名知情人士表示，官員已經不再將6個月作為阿富汗政府崩潰的可能時間表，他們現在相信這可能會更早發生。美國目前已經完成95%以上的撤軍任務。

消息人士稱，目前美國國務院正在確定大使館的必要人員名單，可能未來幾天或幾週內撤離部分人員。今年早些時候，美國駐喀布爾大使館已經減少了外交官數量，近幾個月來，大使館還緩慢繼續減少駐喀布爾的總外交人數。

消息人士稱，關於進一步縮減外交人員的細節，尚未做出最終決定，但預計未來幾天決定將變得更加明確。