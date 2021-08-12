新冠肺炎｜病毒感染速度愈來愈快　世衛警告2022年初將突破3億人

世界衛生組織（WHO）警告，按目前疫情發展，至2022年初全球將會累積至3億人感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。



世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，全球新冠肺炎感染人數在8月初已突破2億，距離上一個1億僅需6個月。

圖為8月5日，意大利羅馬一間疫苗中心。護士正在為市民接種疫苗。（Reuters）

新冠肺炎自2020年初全球爆發後，在1年後累計感染1億人。病毒擴散速度愈來愈快，在2021年8月增至2億人。隨着感染力增加的變種病毒出現，世衛警告2022年初要突破3億人幾乎是必然的事。

世衛免疫計劃主任奧布賴恩（Katherine O'Brien）又指出，達至群體免疫的接種數字，關乎疾病的傳染感染能力，並沒有所謂的「神奇數字」。以麻疹為例，因它傳染力極高，接種率需達95%才能達至群體免疫。

奧布賴恩稱，因更具傳染力的變種病毒出現，意味達至某種程度的群體免疫，接種數字必須提高，而提至多高需要進一步的研究。