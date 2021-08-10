新冠肺炎︱42歲壯男誤信「染疫不會有大礙」　死前後悔沒打疫苗

英國42歲男子艾爾斯（John Eyers）自認身體狀況佳，認為患上新冠肺炎不會有大礙，且身邊也沒有患者，因此拒絕接種疫苗。然而艾爾斯不幸在確診新冠肺炎後4周過世，生前他感到很自責並希望自己注射了疫苗。
他的雙胞胎妹妹麥肯（Jenny McCann）想透過艾爾斯的故事提醒世人接種疫苗的重要性。麥肯提到艾爾斯熱愛健身、爬山還曾參加鐵人三項比賽，是她認識「最健康的人」，確診前不久還去登山露營。
麥肯指出艾爾斯是新冠肺炎錯誤訊息的受害者，對疫苗心生疑慮，「他認為如果自己染疫症狀會很輕，他也不想在身上接種疫苗。」
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艾爾斯19歲的女兒柯蘭（Macey May Curran）也呼籲大家要去接種疫苗：「我已經看到新冠肺炎對我們現實生活的影響。站在病床旁看着爸爸，他卻不知道我在身邊讓我很傷心。」
根據科學數位出版物Our World in Data統計，英國約有58%人口接種2劑疫苗，有13萬死亡案例。
相關圖輯：早前美國也有類似情況傳出，一名五孩父親出遊後染疫，臨終前「後悔沒打疫苗」▼▼▼
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