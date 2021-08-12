拜登次子亨特與妓女裸體對話影片流出　談電腦被偷內有不雅錄像

英國《每日郵報》8月11日曝光一段獨家影片，報道指，美國總統拜登（Joe Biden）次子亨特（Hunter Biden）在片內裸體與一名妓女交談，他談到自己的手提電腦遭俄羅斯毒販偷走，還稱電腦裏有他的性愛錄像。



據報道，這影片拍攝於2019年，地點位於一間酒店房間中。片內亨特與一名一絲不掛的妓女在一起，當時他正和對方聊天。

亨特當時正在談自己2018年在賭城拉斯維加斯的狂歡經歷，他稱，自己當時在長達18天中，換着住不同豪華套房，有時候一晚上要花1萬美元。

接着，亨特告訴對方自己2018年夏天曾遭某些「俄羅斯毒販」偷走手提電腦，而電腦中有自己的性愛錄像。

↓點圖了解更多亨特過去的新聞：

+ 2

當被對方問道自己是否擔心被勒索，亨特回答稱「某種程度上是的」。亨特又告訴對方：「我父親準備競選總統。」

2020年10月曾有外媒爆料，亨特的手提電腦出現在美國特拉華州一家電腦維修店，結果維修店老闆把電腦硬碟交給紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）和聯邦調查局，朱利亞尼當時稱在電腦中發現「未成年女孩照片」。

同月又有外媒指，亨特還有一部手提電腦在聯邦探員突襲一名心理醫生辦公室的時候沒收，亨特的代表律師之後取回電腦。《每日郵報》指，算上這兩個，亨特在影片中提及遭偷走的手提電腦恐怕是第三個。