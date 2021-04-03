拜登次子自稱靠親情戒毒　被指私藏兒童色情照　亨特回應耐人尋味

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-03 17:01

美國總統拜登次子亨特（Hunter Biden）近日接受自父親上任以來的首次電視專訪，並透露父親曾為了他吸毒而老淚縱橫地向他哀求，期間談到先前那台據傳含有兒童色情的手提電腦時，亨特則語帶保留、閃避性地回答「有可能屬於他」。

CBS NEWS在4月2日公布亨特的專訪，影片中亨特描述當時77歲的拜登，是如何在特拉華州的威爾明頓（Wilmington）家前，當着亨特女兒們的面前追趕、並阻止自己驅車離開。

延伸閱讀：【ICON】拜登面對顛簸人生未被打倒 憑魅力脫穎而出的雪糕先生

點圖放大看亨特足本還原「拜登哀求戒毒」感動過程👇👇👇

延伸閱讀：美國大選｜拜登家中的「黑羊」？不羈幼子亨特醜聞或繼續造成困擾

此外，先前盛傳亨特送修的筆電資料外洩，內容提到亨特與烏克蘭的業務往來，以及其他關於兒童色情的不雅照片、影片等，當時引發軒然大波。對此，亨特告訴主持人史密斯（Tracy Smith）自己確實有部手提電腦「可能」被偷走並外流，也可能是「被入侵」，但被問到這部手提電腦的所有人時，亨特一再強調自己「不知道」。

吸毒、嫖妓、與大嫂發生關係 點圖了解更多亨特過去的新聞👇👇👇

延伸閱讀：

美國會山莊再傳攻擊！飛車衝撞還持刀威脅 嫌犯與1警身亡

汽車衝入美國會大廈致警1死1傷 嫌犯重傷送醫亡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】