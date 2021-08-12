蔡英文會晤新任澳洲駐台代表　盼開啟經濟合作協定談判

撰文：李秀坤
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台灣總統蔡英文8月12日會見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield），她表示雙方理念相近，在國際和貿易上能夠互相給予支持。

蔡英文表示，期盼澳洲能繼續給台灣更多支持，並盡早開啟經濟合作協定（ECA）談判。

據《聯合早報》報道，蔡英文表示，澳洲在「四方安全對話」（QUAD）峰會扮演積極的角色，台灣願意持續與澳洲等理念相近的夥伴，共同維護印太區域安全、促進穩定繁榮。

蔡英文強調，台灣與澳洲是可信賴的經貿夥伴，她期待能一起加強區域供應鏈的韌性，推動兼顧永續平衡的經濟復蘇模式，也期盼雙方能夠儘早開啟經濟合作協定（ECA）的談判，開啟台灣與澳洲新的合作發展。

7月底台灣經濟部和澳洲合辦「台澳氫能貿易投資對話」，討論台灣與澳洲發展氫能低碳排放技術機會；外界認為雙方關係進展快速，除全面推進雙邊經貿關係，亦不排除未來有洽談雙邊經貿協定的可能。

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