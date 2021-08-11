兩前總理炮轟澳洲鷹派加劇中澳關係緊張　點名防長達頓

中澳關係持續緊張是什麼原因導致的？澳洲兩位前總理一方面指責中國激進外交政策，另一方面也批評澳政府內的鷹派加劇與北京的緊張關係。



澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）和陸克文（Kevin Rudd）將中澳關係的急劇惡化歸因於中國近年來的激進外交政策，同時也批評澳洲政府高級官員不必要地加劇了與北京的緊張關係。

在墨爾本8月10日舉行的一次研討會上，特恩布爾和陸克文在講話中指責稱，中國近年來的尖鋭的民族主義外交政策是中澳關係惡化的主要原因。

特恩布爾提到中國的「戰狼」外交，以及在南海建造人工島等活動。

針對2020年11月18日，中國駐坎培拉大使館發布的一份包含14項不滿的清單，特恩布爾說，「這是我所見過的最荒唐的事情之一。」

陸克文說，北京方面試圖以武力統一台灣的可能性是對地區和平與穩定的主要威脅。

不過，這兩位澳洲兩位前領導人也都將中澳關係的糟糕狀態部分歸咎於現任總理莫里森（Scott Morrison）政府中的鷹派人物及其在保守派媒體中的盟友。

陸克文說，像澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）這樣的政府人物，在2021年早些時候曾警告台海可能爆發戰爭，他們的言論是「非常不負責任和魯莽的」。

特恩布爾特別指出，澳洲內政部長佩佐羅（Mike Pezzullo）是坎培拉一位高層人物的例子，他曾發表過一些對中澳關係無益的言論，往往「在梅鐸（Rupert Murdoch）旗下小報的頭版上表現得很好」。

特恩布爾說：「當人們開始利用中國問題作為國內政治譁眾取寵的資本，炫耀自己有多強硬的時候，這是非常短視的，完全違背澳洲的國家利益。」

陸克文表示，坎培拉應「少說多做」，與北京建立更富有成效的關係，既維護澳洲的核心利益，又允許在氣候變化、抗擊疫情和全球債務管理等領域與中國開展合作。

特恩布爾呼籲，澳洲要對來自北京和中國官媒的好戰言論充耳不聞。

中國外交部發言人曾多次重申中方對中澳關係的看法，稱中澳關係出現當前困難局面的根本原因，是澳方在一系列涉及中國主權、安全和發展利益的問題上，採取錯誤言行，破壞了兩國互信和合作的基礎，這其中的是非曲直澳方是十分清楚的。