巴基斯坦巴士爆炸致多名中國人死亡案　外長指控與印度阿富汗有關

巴基斯坦7月中的巴士爆炸案造成13人死亡，包括9名中國公民後，當地政府一直調查事件，巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）8月12日表示，這次事件屬自殺式炸彈襲擊，又指控事件與印度、阿富汗的情報機構有關。



庫雷希指，調查顯示襲擊存在「與印度研究分析處（RAW）及阿富汗國家安全局（NDS）的聯繫」。

事件屬自殺式炸彈襲擊

根據巴基斯坦傳媒《論壇快報》（Express Tribune）報道，庫雷希指巴基斯坦政府調查了36個閉路電視鏡頭的錄像，調查範圍巨大。反恐部門代表伊克巴爾（Khyber-Pakhtunkhwa Javed Iqbal）表示，在犯案現場發現屬於自殺式炸彈襲擊者的一隻拇指與肢體。

他稱，這次襲擊牽涉14個不同角色，由一名叫塔里克（Tariq）的人領導，是屬於巴基斯坦塔利班（TTP）的成員。目前巴基斯坦共拘捕3名疑犯。

伊克巴爾指，塔里克與另一疑犯穆阿維耶（Muawiya）是在阿富汗受到印度研究分析處（RAW）與阿富汗國家安全局（NDS）的訓練，他又指自殺式炸彈襲擊者謝赫（Khalid aka Sheikh）是一名阿富汗公民，而案中使用的車輛是走私到巴基斯坦。

這宗事件發生在巴基斯坦北部，7月14日，在由中方企業承建的開伯爾-普什圖省達蘇水電站項目附近，一輛載有中國企業工程人員的巴士爆炸，造成13人死亡，包括9名中國人、4名巴基斯坦人，另有20多人受傷。巴基斯坦政府最初一度指因機械故障導致氣體泄漏，從而引發巴士爆炸，後來改稱發現爆炸物。