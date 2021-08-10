巴基斯坦8歲印度教男孩涉犯褻瀆罪　最嚴重將面臨死刑

巴基斯坦一名8歲印度教男孩被指冒犯伊斯蘭教而被起訴褻瀆罪，是當地最年輕面臨同類控罪的人士。假如罪名成立，最高刑罰可被判處死刑。



英國《衛報》8月9日報道，涉事男孩7月被指故意在巴基斯坦東部一間伊斯蘭學校的圖書館內撒尿，他其後被捕。男孩的一名家人表示，他根本不知道褻瀆問題，而且被錯誤地放縱於有關問題上，並對於自己為甚麼被扣押1週感到不明不白。

這宗事件在當地引起極大迴響，男孩上週獲准保釋後，一批穆斯林人士襲擊旁遮普邦 （Punjab）一間印度教廟宇，軍方派員到當地維持局勢。而男孩的家人及其他印度教徒已經逃離當地，他們不認為政府會採取有效措施保障少數族裔的安全。

巴基斯坦最大城市卡拉奇8月8日有大批印度教及基督教徒舉行集會，抗議一間印度教廟宇日前遭縱火焚燬。（Reuters）

巴基斯坦在1986年將死刑列為褻瀆罪的最高刑罰，即使至今從未有人被判處極刑，但多名疑犯曾被民眾襲擊甚至遭私刑殺害。另外當地在今次之前從未有如此年輕的人士被控褻瀆罪，本身是巴基斯坦印度教委員會（Pakistan Hindu Council）主席的國會議員庫馬爾（Ramesh Kumar）認為，男孩被起訴及寺廟遇襲事件令人震驚，當地過百個印度教家庭憂慮成為襲擊對象而被迫逃離家園。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在Twitter譴責襲擊事件，指已下令省警察首長採取行動調查事件，他同時承諾政府會協助重建寺廟。而印度外交部亦傳召巴基斯坦外交官，敦促保障巴基斯坦境內的印度教徒安全。