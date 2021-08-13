阿富汗局勢｜美國撤走部分外交人員　臨時對機場增兵　使館或遷至

阿富汗政府與塔利班戰事持續，從英美實行撤兵進度加快可見，情況愈趨惡化。美國務院8月12日表示，計劃從喀布爾撤出核心外交人員並將臨時向阿富汗增兵，以確保安全撤離。



美國務院發言人普賴斯（Ned Price）在8月12日的新聞發布會上說：「鑑於安全局勢變化不斷，我們繼續裁撤在喀布爾的文職人員。為了配合裁撤工作，國防部將臨時向喀布爾・卡爾扎伊國際機場增派部隊。」

普賴斯表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12日與阿富汗領導層討論撤軍計劃。

普賴斯強調，雖然計劃將大部分外交人員撤出，但美國駐阿富汗使館仍將保留。

美國有線新聞網絡（CNN）引述一名美國官員、一名知情人士及一名西方外交人士稱，美國在考慮將美國駐阿大使館遷至喀布爾機場，為必要時可盡快將外交人員送走，亦因未來來往大使館及機場的交通可能面臨挑戰。

普賴斯及美國國防部發言人柯比（John Kirby）稱這不是全面撤離，大使館仍開放，以及美國計劃繼續其在阿富汗的外交工作。

此外，柯比也在簡報會上表示，外交人員撤離任務完成後，大概會有不到1,000名美軍留在阿富汗，保護駐喀布爾使館。

柯比指出，計劃在8月31日前結束外交人員的裁撤工作，為了配合這一工作，將向喀布爾國際機場部署3,000名美軍。