非塔利班軍事強大　乃阿富汗治理軟弱

撰文：評論編輯室
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阿富汗政府若然陷落，那也不會叫人意外。在半年前，拜登政府亦已預期塔利班將會捲土重來。大家不肯定的，或者只是塔利班拿下江山的速度是快是慢而已。

阿富汗全國共分34省，在過去短短一星期，多達10個省的省會相繼落在塔利班的手中。後者的軍事推進勢如破竹，美國情報部門更加推測，可能僅在90天之內，首都喀布爾亦將失守。

美軍撤出後塔利班勢如破竹

在時間點上，很難說美軍的撤離並非塔利班捲土重來的原因之一。4月、5月以來，美軍開始了最後階段的撤出行動，此後塔利班在阿富汗的控制範圍逐步擴大，政府軍節節敗退。隨着日子愈來愈接近美軍完成撤離的9月，情況更是如此。

目前美軍在阿富汗已再沒有空軍基地，負責空襲的戰機要由海灣基地或阿拉伯海航母出動，行動力大減。而據阿富汗政府的說法，缺乏空軍支援下，他們容易處於下風。

但是，正如美國政府指出，阿富汗政府軍的30萬人遠多於塔利班的7.5萬人，加上過去一星期淪陷的10個省會中，多達4個被指是不戰而降。阿富汗弄成如今局面，又豈能只是軍事力量所能解釋？

事實上，自2001年以來美國已對阿富汗軍事國防投資了高達830億美元，單是今年北約也資助了7000萬美元。然而，不少評論指出阿富汗政府貪腐問題嚴重。在當地採訪多年的外籍記者Lynne O’Donnell便在《外交政策》撰文指出，政府拖欠軍警薪酬的情況常見，以致軍心散渙，而總統加尼（Ashraf Ghani）、其國安顧問及總統辦公室主任三人均持有外國護照。

阿富汗總統加尼未能控制國家，批評巴基斯坦包庇塔利班。(Afghan Presidential palace/Handout via REUTERS)

物必先腐而後蟲生

另一邊廂，塔利班去年與特朗普政府談判並達成協議，以不攻擊外國部隊換取美軍逐步撤出。其領導層又已分別與中國、俄羅斯及伊朗政府會談，商討今後局勢。可以說，這個在2001年911事件前統治當地五年的組織，已經逐步將軍事實力轉化為政治力量，步署後美國駐軍年代的形勢。

惟在此際，加尼政府除了歸咎於美軍撤出之外，就是指控南鄰巴基斯坦包庇塔利班。但正如中國人所說，「物必先腐而後蟲生」，阿富汗政府軍今天兵敗如山倒，只怕是過去多年未能真正建立管治力量的必然結果。美國總統拜登星期二（10日）論及局勢時，直言「我不會為我的（撤軍）決定而後悔……他們要為自己努力，為他們的國家努力」，但由2001年揮軍當地到2021年要從泥沼中退出，他們又有否真正為當地人民締造美好生活而努力？

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