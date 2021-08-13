中美倘因台灣衝突日本怎應對　菅義偉：保護沖繩是非常重要目標

菅義偉接受美媒專訪多次提中國，聲稱「要讓中國遵守規則」，「要把供應鏈從中國轉移」，並回應「若中美在台海爆發衝突日本如何反應」。



美國《新聞周刊》（Newsweek）8月11日發布對日本首相菅義偉的專訪。菅義偉在採訪中多次提及中國，聲稱在中國問題上需要「和美國合作」。

在網絡安全方面，菅義偉表示，現在中國已經是一個經濟大國，中國遵守國際規則，履行大國責任至關重要。這不僅對日本經濟很重要，對世界經濟的發展也很重要。

菅義偉強調：「在網絡安全方面，我們將與美國以及其他志同道合的國家密切合作，採取反制措施。」

日本能做些什麼來讓中國遵守規則？菅義偉回應說，日本必須在信任關係的基礎上與美國合作，必須在盟友和志同道合的國家之間進行協調，特別是在網絡攻擊和安全等領域。在涉及中國的問題上，要相互協調。

他說，日方將繼續與中國進行溝通，逐一解決問題，並在必要的地方堅持「我們的立場」。

對網絡安全問題，中國駐日本大使館7月曾回應稱，日方在網絡安全上指責中國，完全是搞錯了對象，明顯是雙重標準、跟風抹黑。

2021年8月6日，日本首相菅義偉參加廣島核爆76周年紀念日活動。（AP）

在供應鏈問題上，菅義偉主張，要對一些日本公司進行補貼，將供應鏈從中國轉移到日本或東南亞。

他聲稱，日方並不想切斷中國方面的供應鏈，但正在鼓勵企業將供應鏈重新搬回日本。「我們支持企業這麼做，讓他們的供應鏈更多樣化，分佈於中國和東南亞國家。」

如果中美因台灣問題發生衝突，日本會怎麼做？

菅義偉回應說：「沖繩人顯然是日本公民。因此，保護沖繩是理所當然的事。在沖繩有許多美軍基地，基於日美同盟關係，（我們必須）確保沖繩得到保護。我認為這是日本政府非常重要的目標。」

針對台灣問題，中國外交部發言人曾多次指出，中國的國家統一、民族復興大勢不可阻擋。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

中方多次強調，台灣問題涉及中美關係、中日關係政治基礎。美方和日方都有責任有義務恪守同中國之間的有關雙邊政治文件原則及就台灣問題向中方所作鄭重承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。