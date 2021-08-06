台海局勢緊張　解放軍第71集團軍於黃海全員大練兵

台海局勢緊張之際，中國軍方頻繁進行全方位實戰演練。解放軍第71集團軍某合成旅近日又在黃海某海域組織多課目海上演練，畫面曝光受矚。



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據央視軍事頻道8月5日報道，第71集團軍某合成旅在黃海某海域，組織成建制，全員於海上大練兵。影片顯示，該合成旅的演練包括千人編隊長遊、沙灘戰術訓練、海上裝卸載坦克、沙灘上駕駛裝甲車。

報道指出，多課目海上演練不僅錘鍊官兵體能質素，更提升了部隊在沿海地區的作戰能力。

另據媒體報道，日前，第71集團軍某合成旅組織所屬防空兵分隊，還在黃海某海域展開實兵實彈戰術演練。各火力單元相互協同、聯動打擊，編織出嚴密的防空火力網。

近期美台互動頻繁，台海局勢緊張。7月15日，一架美軍C-146「狼犬」（Wolfhound）戰術運輸機低調降落於台北市區松山機場。這是今年以來美軍機第二次抵台。6月6日，美國會議員曾首次搭乘美空軍C-17戰略運輸機飛抵台灣。

另據台媒中央社8月4日報道，美國國務院宣佈已核准向台灣出售40門M109A6（Paladin）帕拉丁型自走炮等項目，總金額約7.5億美元，軍售案已通知美國國會。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，首次對台軍售。

而此前美媒消息透露，美國五角大樓正在制定2030年台海作戰計劃。美國《防務時報》稱，五角大樓制定該計劃的目的是在武力威懾不了中國時，在台海打一場規模可控的常規戰爭。