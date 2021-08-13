澳洲外長嚴正關切CGTN成蕾案　中國大使館警告勿干預

澳洲外長佩恩（Marise Payne）8月13就成蕾案。她稱政府對該國記者遭中國拘留以及她的福利問題表達嚴正關切。中國駐澳洲大使館回應她的言論。



北京時間9月8日，中國外交部證實，成蕾涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，正被當局扣查。（微博@胖嘟嘟的龍爺）

中國駐澳大使館發言人稱，中方對澳洲外長8月13日的有關聲明表示堅決反對。

中方已多次就有關澳洲籍人士成蕾案闡明立場。中國司法機關依法辦案，並充分保障有關人員各項合法權利。

澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。

Australian foreign minister @MarisePayne calls on Beijing to apply 「basic standards of justice」 in the case of journalist Cheng Lei. Today, the Australian single mother of two marks one year in detention https://t.co/uwJQXhJPyD — Will Glasgow (@wmdglasgow) August 12, 2021

8月13日距離成蕾被中國拘留剛好滿1年。佩恩表示，她希望成蕾能得到「基本的司法標準」保障。佩恩稱，成蕾被拘留一事「缺乏透明度」令人擔憂。

「我們希望按照國際規範，達到公正、程序公平和人道待遇的基本標準。」

成蕾此前是中國環球電視網（CGTN）主播，於2020年8月在中國北京以監視居住的方式被拘留，罪名是泄露國家機密。

中國外交部發言人汪文斌曾強調，中國司法機關依法辦案，充分保障成蕾的各項合法權益。希望澳方尊重中國司法主權，停止以任何方式干預中方依法辦案。