阿富汗局勢｜美英派兵協助撤離　丹麥挪威大使館暫停運作

阿富汗局勢緊張，塔利班目前已經控制阿富汗第二和第三大城市。美國和英國分別派出軍隊協助撤走大使館職員和所屬公民。其他國家和援助組織同樣準備撤離。丹麥和挪威8月13日表示，將暫時關閉駐喀布爾的大使館。



五角大樓將額外出動3,000名士兵協助撤走大使館職員。發言人表示，大部份人將於週末結束前抵達。英國則派出約600名士兵協助公民離開。美聯社引述知情人士稱，加拿大將調派特種部隊到阿富汗撤走加拿大職員。

丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofod）表示，已經決定暫時關閉位於喀布爾的大使館，並指撤離行動將與挪威緊密協調。挪威外交大臣瑟雷德（Ine Soreide）後來同樣稱，將關閉大使館，並撤走外交官、當地職員和親屬。芬蘭的大使館則暫時維持開放，但外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）指，將安排包機撤走130名阿富汗人，包括為芬蘭、歐盟或北約工作的職員和親屬。

圖為2021年8月13日，阿富汗加茲尼有塔利班戰士巡邏。（AP）

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國每小時評估阿富汗的安全形勢，但暫時未有撤走工作人員，目前安排部份工作人員從阿富汗其他地方轉移至喀布爾。