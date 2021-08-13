塔利班掌控阿富汗近三分一地區 　共和黨領袖批拜登政策不計後果

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnel）發布聲明將阿富汗混亂局勢歸咎於拜登（Joe Biden）政府的錯誤決定。這是到目前為止，美國高層官員所發出最強烈地指責。



據美國《國會山》8月12日報道，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾8月11日發布聲明批評拜登政府在阿富汗地區的政策是「不計後果的」。

麥康奈爾在聲明中表示，拜登的策略在短短幾周內就將一個雖不完美但仍穩定的局勢，變成極其尷尬的全球緊急狀況。

麥康奈爾稱，拜登政府應派遣軍隊，加大對阿富汗政府的支援。（AP）

他敦促拜登政府應該立即為阿富汗政府軍提供更多的支持。麥康奈爾強調，如果美國讓塔利班主持阿富汗，那麼蓋達組織（Al-Qaeda）和塔利班分子可能會燒毀美國在喀布爾的大使館，來慶祝「九一一」事件20周年。

麥康奈爾還補充，拜登削減美方大使館工作人員並匆忙部署軍事力量的舉措似乎是在為塔利班攻佔喀布爾做準備。這個決定讓美國陷入了一個更糟糕的境地，就像1975年西貢淪陷的恥辱一樣。

8月12日，阿富汗武裝組織塔利班再攻佔加茲尼省首府加茲尼市（Ghazni）、第二大城市坎大哈（Kandahar）和第3大城市赫拉特（Herat）3個省會。

阿富汗34個省會中，現時已有12個省會、近三分之一地區落入塔利班手中。