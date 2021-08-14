阿富汗局勢：塔利班控制全國逾三分二地區　美國急銷毀大使館文件

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）勢大持續擴大，8月13日再攻佔數個省會，迄今已控制國內超過三分之二的地區，並開始攻向首都喀布爾（Kabul）。美媒報道，美國駐喀布爾大使館職員已接到指令，開始銷毀大使館內的機密文件。



烏魯茲甘（Uruzgan）、古爾（Ghor）、查布爾（Zabul）和赫爾曼德（Helmand）等省份的首府13日落入塔利班之手。

塔利班武裝人員13日駕駛從安全部隊那裏繳獲的軍車，在烏魯茲甘省會提林庫特（Tirin Kot）一個大廣場遊行。

圖為7月4日，阿富汗安全部隊的車輛停泊在與武裝組織塔利班交火的前線。（AP）

彭博社報道，美國駐喀布爾大使館職員已接獲在8月14日早上發出的通知，指示員工減少館內的敏感文件數量，要求他們清除所有印上美國標誌、旗幟的東西，或是任何可以遭利用作宣傳的物件。

多國大使館撤離職員

隨着塔利班攻向喀布爾，多國撤離大使館職員，包括美國、西班牙等，英國也宣布將在未來數天撤走工作人員。丹麥和挪威已在8月13日表示，將暫時關閉駐喀布爾的大使館。