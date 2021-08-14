離奇命案｜誤認聲響為棕熊「開槍示警」卻打死人　俄富豪政客被捕

俄羅斯近日發生一宗離奇命案，一名身價不斐的政客因誤將人當作棕熊、當場「開槍示警」，不料就這樣殺害對方，這名政客目前也被軟禁接受調查。



雷德金（Igor Redkin）現年55歲，為堪察加立法議會議員（堪察加立法議會）

根據俄羅斯通訊社RIA報道，這名政客現年55歲、名叫雷德金（Igor Redkin），他本月2日在烏斯季博利舍列次基區（Ust-Bolsheretsky）區歐澤諾夫斯基村（Ozernovsky）附近的一個垃圾場外時，疑似聽見有熊活動的聲響，於是開槍想要嚇跑對方，後來才得知當地一名30歲居民在同一時間、地點受傷，隨後送醫不治，雷德金這才知道自己闖下大禍。

相關文章：日本恐怖奇案｜他們喝下「防疫人員」給的藥 瞬間銀行屍橫遍野▼▼▼

+ 12

雷德金經過4天的調查才終於認罪，並於向官員稱「已經下定決心並準備接受法院將確定的懲罰」，當局決定先將他軟禁兩個月、一直到10月6日等待法院最終判決。據悉，雷德金是堪察加半島數個大型產業的合夥人，同時也是俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」的成員。

這宗槍擊事件是最近幾天發生的第二宗與雷德金有所關聯的災難事件之一。據報道，他的私人公司所擁有的一架直升機12日墜入俄羅斯遠東堪察加半島的一座湖中，雖有8人成功獲救，但仍造成另外8名乘客死亡。

連續兩宗意外事件無疑重擊了雷德金，他除了因槍擊事件受到指控外，還被統一俄羅斯黨開除。該黨總委員會副書記、國家杜馬副主席列文科（Yevgeny Revenko）表示「儘管這是一宗『過失殺人』案件，但該黨的決策是暫停任何涉及刑事案件的黨員身份」。

相關文章：烏克蘭美女離奇死亡 雙手被銬頭套膠袋 門窗反鎖成密室殺人案？▼▼▼

+ 5

延伸閱讀：

地球燒燙燙！美報告：今年7月創人類史上最熱紀錄

影／為自由一躍！目擊者回憶東德士兵跨越柏林牆一幕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】