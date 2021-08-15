阿富汗局勢｜多國撤走使館人員　官員：首都機場成唯一對外通道

阿富汗局勢持續不明朗，武裝組織塔利班（Taliban）8月15日開始進入首都喀布爾（Kabul），美媒引述當地官員指，除了喀布爾機場外，其他對外通道已經由塔利班控制。而捷克、英國及美國則陸續撤走當地使館人員。



一名阿富汗官員15日向美聯社表示，塔利班已控制喀布爾機場以外的所有對外通道。鄰國巴基斯坦內政部長拉希德（Sheikh Rashid Ahmad）同日證實，該國邊境城鎮托爾哈姆（Torkham ）已經關閉連接阿富汗的通道。

路透社引述阿富汗內政部官員報道，塔利班已經從各方面進入喀布爾，並下令禁止在當地使用武力，容許民眾安全離開，以及要求女性前往指定保護區等。

捷克承諾助當地員工

對於塔利班迫近，多國決定撤走駐喀布爾使館人員。其中捷克政府14日決定安排包括2名捷克外交官及在使館工作的當地人離開，並重申會履行幫助為捷克軍隊工作的阿富汗籍翻譯員出國的承諾。

捷克國防部長梅特納爾（Lubomir Metnar）說：「我感謝翻譯人員的貢獻。我們會照顧這些翻譯人員和他們的家庭，會重新安置對捷克有興趣的人。」

圖為8月15日美國直升機飛過美國駐阿富汗大使館上空。（AP）

英大使15日離境

英國自撤出大多數的外交人員和官員後，《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）報道，英國駐阿富汗大使會於15日晚上前離境。報道指出，英國仍留在當地的外交人員和官員人數，由本週較早時的約500人，到14日晚上只餘下數十人左右，並預計喀布爾機場可能不久後便落入塔利班手中。

美開始撤離使館人員

路透社8月15日報道，2名美國官員同日稱，美國已開始撤走喀布爾大使館的外交官，雖然大使館繼續運作，不過使館內正有一小批人離開，大多數職員已準備撤離。