塔利班入城｜美軍供應軍方武器落入組織手中　反成攻城利器

美國斥資數十億美元向阿富汗軍方供應剿滅武裝組織塔利班（Taliban）的武器，但這些武器如今落入塔利班手中。研究人員認為，它們反而成為助長塔利班攻城掠地的利器。



美國總統拜登（Joe Biden）為阿富汗撤軍決定辯護時稱，美軍留下所有武器給當地政府軍隊。不過阿富汗軍方顯然無意打仗，數以萬計的士兵放下武器，好讓塔利班迅速接收。

阿富汗現況

從阿富汗士兵在北部城市昆都士（Kunduz）投降的畫面可見，載運重型武器和火炮的軍車，毫髮無傷地落入塔利班的手中。而塔利班戰士在西部城市法拉（Farah）巡邏時乘坐的車輛，車身印有標誌是阿富汗情報部門的老鷹撲蛇圖樣。

阿富汗局勢：圖為塔利班武裝分子8月11日乘坐一部有老鷹撲蛇圖樣的車輛在法拉市巡邏。這個圖樣是阿富汗情報部門的標誌。（AP）

來自國際衝突裝備研究所（Conflict Armament Research）的弗萊施納（Justine Fleischner）指，美軍撤退時，固然已把精密武器帶走，但塔利班的閃電戰迅速取得軍車、軍用悍馬車（Humvee）、小型武器、輕型武器和彈藥。

新加坡拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS）資深研究人員潘睿凡（Raffaello Pantucci）指，這些武器不但可以幫助塔利班進軍首都喀布爾（Kabul），還可加強塔利班在受控城市的權威。

美軍現已全部撤離，塔利班發現他們不用花半毛錢，就可坐收由美軍提供的大量武器。潘睿凡說：「這非常嚴重，對他們來說，顯然是巨大的恩惠。」