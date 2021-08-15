亞馬遜《魔戒》第二季改在英國拍攝　新西蘭表失望

據新浪財經報道，亞馬遜工作室（Amazon Studios）8月13日宣布，其投入巨資製作的電視劇《魔戒》第二季將在英國拍攝，將虛構的「中土世界」（Middle Earth）首次移出新西蘭。

新西蘭連綿起伏的山脈、草地和森林作為電影《魔戒》和《哈比人》三部曲的拍攝背景而聞名。亞馬遜攝的電視版《魔戒》目前正在新西蘭拍攝，但該公司8月13日表示，計劃將第二季的拍攝移至英國。

亞馬遜表示：「從新西蘭轉移到英國符合該工作室的戰略，即擴大其生產足跡，並在英國各地投資工作室空間，亞馬遜工作室的很多口碑系列劇和電影已在英國拍攝。」

新西蘭政府表示，他們昨天得知了這一決定，並對亞馬遜這一決定感到失望。

新西蘭經濟發展部長斯圖爾特·納什（Stuart Nash）在一份聲明中說：「亞馬遜工作室建議第一季的後期製作工作將繼續在新西蘭進行，直到2022年6月。」

亞馬遜表示，《魔戒》第二季的前期製作將於2022年在英國開始。

亞馬遜工作室8月早些時候表示，《魔戒》的電視版將於2022年9月推出，預計總共將製作五季，使其成為史上最昂貴的電視劇之一。

據新西蘭政府稱，亞馬遜花費了約4.65億美元拍攝《魔戒》第一季。