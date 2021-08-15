塔利班入城：多國因應阿富汗行動　聯合國安理會料將開會

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日進入首都喀布爾（Kabul），料數天內與政府和平移交權力。區內局勢及治安或將不穩，以及難民勢將增加，國際社會都需作出因應。
俄羅斯稱正與其他國家合作，讓聯合國安全理事會（UN Security Council）召開緊急會議。
莫斯科不打算讓駐喀布爾大使館的職員撤走，並稱塔利班已向俄羅斯和其他國家代表團，保證它們的安全。
英國首相辦公室稱，首相約翰遜（Boris Johnson）15日下午會召開緊急會議，討論阿富汗的最新發展。正在休會的國會18日將召開會議。
北約官員15日向路透社稱，組織維持它在喀布爾的外交存在，協助當地機場運作。官員說，北約正持續評估當地事態發展。
路透社曾問北約是否計劃就阿富汗局勢舉行緊急會議，不過組織沒回應。
歐盟委員會副主席斯基納斯（Margaritis Schinas）稱，阿富汗危機和白羅斯（前稱白俄羅斯）的行動，證明有需要快速修改歐盟的移民和庇護條例。
伊朗則在15日稱，該國3個與阿富汗邊境接攘的省份準備好營地，為阿富汗難民提供臨時避難所。
德國稱關閉喀布爾大使館，並將盡快撤走其公民，以及其在阿富汗的幫手。
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