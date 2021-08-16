阿富汗局勢 | 美國要求完成撤離前　塔利班不可進入喀布爾

阿富汗政局變天在即，塔利班（Taliban）勢相隔二十年後再次執政，並準備與阿富汗政府討論「和平交接」的可能。而消息人士透露，美國阿富汗問題特別代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）8月15日已要求在華府人員完成撤出首都喀布爾（Kabul）前，塔利班不可以入城。



美國有線電視新聞網絡（CNN）15日報道，塔利班希望能實現喀布爾的「和平交接」，並下令其武裝人員正在喀布爾郊區待命。

中國央視報道，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）15日離開當地前，曾在總統府會見塔利班人員。報道稱，與加尼會面的人員包括曾參與卡塔爾談判的塔利班談判代表團成員。

塔利班兵臨喀布爾城下，多國陸續撤出駐阿富汗人員，美國正加快其撤離駐當地大使館人員，並希望在未來72小時內完成。不過塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）同日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，希望外國使館繼續在當地運作，該組織亦會為外交官及傳媒工作者提供保護。

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