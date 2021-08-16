阿富汗局勢｜塔利班進駐首都　拜登仍在度假引發爭議

撰文：胡龍華
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阿富汗塔利班8月15日佔領該國首都，美國支持的政府軍潰不成軍，總統加尼（Ashraf Ghani）出逃。當天，美國總統拜登（Joe Biden）仍在大衛營度假，這引發了爭議。

白宮8月15日在Twitter帳戶發布了一張拜登在大衛營（Camp David）總統度假區聽取有關阿富汗局勢簡報的照片。

白宮說，拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）當天通過線上的方式與國安團隊以及高級官員會晤，聽取關於美國文職人員從阿富汗撤離以及當地安全局勢的最新情況。

照片顯示，拜登穿着一件藍色Polo衫，一個人單獨坐在屏幕面前，參加視像會議。此外，拜登當時身處大衛營度假區，而不是白宮，許多人對此口誅筆伐。

俄羅斯衛星網說，許多Twitter用戶對於拜登聽取阿富汗形勢簡報的地點感到震驚。

與此同時，據美國有線新聞網絡（CNN）8月15日報道稱，雖然拜登有可能在未來幾天就阿富汗局勢發表全國講話，但是還沒有做出最終決定。此外，他目前還沒有縮短大衛營假期。

CNN稱，白宮正在討論的一個選項就是讓拜登返回白宮，但是官員也提醒說，他們還沒有完全排除在大衛營總統度假區發表講話的可能性。

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