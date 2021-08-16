阿富汗局勢｜塔利班進駐首都　拜登仍在度假引發爭議

阿富汗塔利班8月15日佔領該國首都，美國支持的政府軍潰不成軍，總統加尼（Ashraf Ghani）出逃。當天，美國總統拜登（Joe Biden）仍在大衛營度假，這引發了爭議。



This morning, the President and Vice President met with their national security team and senior officials to hear updates on the draw down of our civilian personnel in Afghanistan, evacuations of SIV applicants and other Afghan allies, and the ongoing security situation in Kabul. pic.twitter.com/U7IpK3Hyj8 — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2021

白宮8月15日在Twitter帳戶發布了一張拜登在大衛營（Camp David）總統度假區聽取有關阿富汗局勢簡報的照片。

白宮說，拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）當天通過線上的方式與國安團隊以及高級官員會晤，聽取關於美國文職人員從阿富汗撤離以及當地安全局勢的最新情況。

照片顯示，拜登穿着一件藍色Polo衫，一個人單獨坐在屏幕面前，參加視像會議。此外，拜登當時身處大衛營度假區，而不是白宮，許多人對此口誅筆伐。

俄羅斯衛星網說，許多Twitter用戶對於拜登聽取阿富汗形勢簡報的地點感到震驚。

與此同時，據美國有線新聞網絡（CNN）8月15日報道稱，雖然拜登有可能在未來幾天就阿富汗局勢發表全國講話，但是還沒有做出最終決定。此外，他目前還沒有縮短大衛營假期。

CNN稱，白宮正在討論的一個選項就是讓拜登返回白宮，但是官員也提醒說，他們還沒有完全排除在大衛營總統度假區發表講話的可能性。