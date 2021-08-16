塔利班進駐阿富汗首都喀布爾　宣稱控制總統府　美方指機場有槍聲

塔利班發言人周日(15日)宣布，塔利班武裝人員已進入首都喀布爾（Kabul），又宣稱已控制總統府。 阿富汗民族和解高級委員會主席阿卜杜拉同日在社交媒體上表示，總統加尼（Ashraf Ghani）已離開阿富汗。



綜合媒體報道，阿富汗塔利班發言人穆賈希德在社交媒體宣布，由於阿富汗安全部隊已四散，塔利班武裝人員已進入喀布爾市內，以保障民眾安全。另外穆賈希德較早時又於社交媒體表示，塔利班代表在喀布爾與阿富汗政府商討「和平移交權力」。阿富汗代理內政部長亦表示政府將把權力移交給過渡政府。

早前阿富汗民族和解高級委員會主席阿卜杜拉在網上發布影片，稱加尼為「阿富汗前總統」。據報加尼已同意辭職，但暫未獲官方證實。消息又指加尼已在官員陪同下前往鄰國塔吉克，並將前往其他國家，英國傳媒報道，副總統薩利赫（Amrullah Saleh）亦與加尼匯合，但未清楚其下一步行程。

↓更多與阿富汗有關的照片，請點擊放大觀看：



喀布爾國際機場傳出槍聲

美國國務卿布林肯周日(15日)受訪時指美駐阿富汗使館人員現已轉移至喀布爾機場以確保安全。又表示，阿富汗政府軍已無力保衛國家，比美方預期要快。

俄羅斯方面則表示將就阿富汗局勢與美國保持溝通，並將關注事態發展。

英國外交大臣在社交媒體上表示對阿富汗局勢感擔憂。據報他將提前結束休假返回英國。

多國亦於當地撤僑，美國大使館早前發聲明，指喀布爾國際機場傳出槍聲，警告當地美國人暫勿前往機場，大使館亦暫停運作。