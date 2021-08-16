阿富汗局勢｜塔利班控制喀布爾總統府　聯合國俄羅斯歐盟回應

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日進入首都喀布爾（Kabul）並控制總統府。俄羅斯認為這是由美國歷史實驗所導致，歐盟則指未來應汲取教訓，聯合國安理會將就當地局勢召開緊急會議。



聯合國

安理會16日早上將就目前阿富汗局勢召開緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）料將在會上講話。

古特雷斯15日呼籲塔利班和其他各方盡量保持克制，保護生命。他也對關於阿富汗婦女和女童的未來表達特別關注。

阿富汗局勢：塔利班8月15日進入首都喀布爾並取得阿富汗總統府控制權，圖為他們身處總統府內。（AP）

俄羅斯

外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）15日在Telegram稱：「世界正驚恐地看着華府另一次歷史實驗帶來的結果。」

歐盟

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）15日在Twitter表示，他和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）密切接觸，關注阿富汗局勢發展，短期來說，歐盟公民、職員和其親屬的安全是優先事項。同樣明確的是需要汲取許多教訓」。

In close contact with @JosepBorrellF and following developments in #Afghanistan.



Security of EU citizens, staff and their families is priority in short term. Equally clear that many lessons will need to be drawn. — Charles Michel (@eucopresident) August 15, 2021

中國駐阿富汗大使館

大使館15日發公告提醒身處阿富汗的中國公民加強安全防護，稱中方已要求阿富汗各派務必保障在阿富汗中國公民、中國機構和中國利益安全。

公告稱，近日阿富汗及首都喀布爾局勢風雲突變，異常複雜嚴峻，大使館在阿富汗的中國公民保持密切聯繫，通報安全形勢，盡力提供協助，暫無中國公民在阿富汗傷亡。