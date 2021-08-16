中國反對外部勢力干涉古巴內政

美方宣布新的制裁，稱將制裁古巴內政部兩名官員以及古巴革命武裝力量部一支下屬部隊。對此，中國外交部表示，堅決反對外部勢力干涉古內政。



2021年7月26日，美國一名男子在華盛頓的白宮附近參加示威，聲援古巴反政府示威者。（AP）

8月16日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。對於記者提及美國財政部外國資產控制辦公室根據《全球馬格尼茨基人權問責法案》，以鎮壓古巴和平民主抗議為由，於8月13日宣佈制裁古內政部兩名官員及古革命武裝力量部一支下屬部隊。

華春瑩表示，中方堅定支持古巴探索符合本國國情的發展道路，堅決反對外部勢力干涉古巴內政。

此次制裁是古巴發生反政府示威活動以來，美對古巴實施的第三輪制裁。13日美國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明稱，將繼續推動對古巴政權侵犯人權追責。

華春瑩還補充表示，美國一再打着自由民主等旗號對古巴濫施單邊制裁，試圖掩蓋美國封鎖是當前古巴面臨經濟民生困難的根源，試圖粉飾其對古巴內政的干涉。

據華春瑩指出，美國慣於通過謊言和操弄維繫對古巴封鎖，再次體現了美國的機會主義和雙重標準。

華春瑩表示，我們敦促美國恪守國際關係基本準則，停止歪曲事實，炮製謊言，借題發揮的政治操弄，停止單邊制裁，粗暴干涉的霸權行徑，多做一些真正有利於古巴穩定發展和保障古巴人民基本權利的事。