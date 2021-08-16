印媒：塔利班已進入阿富汗國會大樓　有士兵揮舞武器

據《今日印度》8月16日報道，塔利班武裝已經進入了阿富汗國會。現場影片顯示，武裝人員拿着槍揮舞。



同日較早時大批人湧向機場，冀能乘搭飛機離開阿富汗，混亂中5人死亡。消息人士透露，機場工作人員和安檢人員已全部離開。

路透社16日引述一名目擊者說，他看到5具屍體被送上一輛車。另一位目擊者說，不清楚死者是被槍殺還是被踩死的。

一位美國官員說，負責守衛機場的美軍早些時候對空鳴槍以驅散人群。

官員們沒有即時對死亡事件發表評論。

美聯社15日曾引述塔利班發言人的話報道稱，塔利班很快將在喀布林總統府宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國。這塔利班上一次統治阿富汗時的國名。

據知情人士透露，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）已經過境塔吉克斯坦前往阿曼，據印媒推測加尼最終可能將前往美國。